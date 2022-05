Latitude 66 Cobalt Oy sai Juomasuon kaivospiirin aloittamistöille viiden vuoden jatkoajan. Kuvassa on tutkimuskalustoa alueella helmikuussa 2022. Kuva: Mikko Halvari

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myönsi torstaina Latitude 66 Cobalt Oy:lle viiden vuoden jatkoajan kaivostöiden aloittamiseen Juomasuon kaivospiirillä Kuusamossa. Päätöksessä oli kyse kaivoslain mukaisesta yhtiön aiemmin saaman kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä.

Tukesin uuden päätöksen mukaan kaivostyöhön on ryhdyttävä viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Lainvoiman päätös saa, kun mahdolliset päätöstä koskevat valitukset on käsitelty ja jos käsittelyn tulos on, että päätöstä ei muuteta.