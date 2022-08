Latitude 66 Cobalt tekee kairaustutkimuksia Kuusamossa Ollinsuon malminetsintälupa-alueella elo–syyskuussa, yhtiö tiedottaa.

Työt käynnistyvät tiistaina 23. elokuuta ja niiden arvioitu kesto on noin viikko. Yhtiön suunnitelmissa on neljän reiän kairaaminen. Kairaustyöt tekee ranualainen MK Core Drilling.

– Tutkimme parhaillaan Ollinsuon malminetsintälupa-alueella kahta lupaavaa kohdetta kairaustutkimuksin. Tutkimusten luonteeseen kuuluu, että tietyn kairausmäärän jälkeen osa materiaalista lähetetään laboratorioon analysointia varten. Noiden tulosten analysoinnin ja geologisen arvion pohjalta aikanaan valmistuvat kyseisen kohteen tutkimusten jatkosuunnitelmat, projektigeologi Otso Markkanen kertoo tiedotteessa.

Markkanen arvioi kairaustutkimusten jatkuvan Ollinsuon malminetsintälupa-alueella vielä pitkään.

– Alue on geologisesti mielenkiintoinen ja mineraalipotentiaalin mahdollisuus on olemassa. Nyt tutkittavan kohteen osalta kyse on vasta alkuvaiheen kairaustutkimuksista. Ajan mittaan pystymme kertomaan eri kohteista enemmän.