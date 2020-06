Ford Taunus on Lauri Huttuselle rakas, mutta jatkossa hän haaveilee oikeasta amerikkalaisesta muskeliautosta. "Ääni on voimaa, ja se kuuluu erityisesti 1950-luvun autoihin." Kuva: TONI REPO

Kesäautot 2020

Lauri Huttunen, 36, hankki alkuperäiskuntoisen Ford Taunuksen vuosimallia 1975 jo vuosia sitten. Vaikka rähjäisestä autosta tuli kotona sanomista, hän ei suostunut luopumaan löydöstään millään.

– Se oli kuin ei toivottu lapsi, mutta jatkoin sinnikkäästi ajamista.

Taunus päätyi tuunauskohteeksi ja kävi läpi suuren muodonmuutoksen. Jälkeenpäin kaverit vitsailivat, että autoon tehtiin 200 000 kilometrin huolto.

Huttunen joutui välillä myymään Taunuksen saadakseen rahaa remonttiin. Keväällä hän osti sen takaisin kahden vuoden erillään olon jälkeen.

"Amerikan Lateksi" kutsutulla Huttusella on ollut kymmeniä autoja, eniten Ford Taunuksia, Sierroja ja Transiteja.

– Kai minulla lienee jonkinlainen perversio juuri Transiteja kohtaan.

Rakkain auto on kuitenkin ollut Ford Sierra Cosworth, jonka Huttunen osti armeijasta päästyään. Se oli kova sana kylillä, ja pian hänet tunnistettiin Sierrastaan.

Veli osti samanlaisen. Kerran veljekset saunoessaan tekivät lupauksen, etteivät myisi niitä koskaan.

Lupaus on pitänyt. Saunomisesta on kulunut 16 vuotta, ja "kossusierraksi" kutsuttu auto on vieläkin tallella.

"Eniten pidän ennen 1980-lukua valmistetuista autoista", Lauri Huttunen sanoo.

Automies Huttunen sai ensimmäisen mopon 6-vuotiaana. Myöhemmin 15–16-kesäisenä hän alkoi yhdessä lapsuudenystävänsä ja kaimansa Lauri Valkaman kanssa puuhastella autojen parissa.

Latelan tallissa on tällä hetkellä kaksi autoa. Toisen sisätiloissa on ainoastaan irrallinen penkki ohjauspyörän takana, mutta ulkokuoressa kiiltää jo uusi maalipinta.

Tampereella sijaitsevassa tallissa on vietetty välillä pitkiäkin aikoja.

– Perjantaisin tultiin ja sunnuntaina lähdettiin. Talli oli oiva pakopaikka silloin, kun oli hyvä olla poissa tyttöystävän tieltä.

Talli on Huttuselle kuin toinen koti, ja enemmänkin.

– Olin tullut armeijasta, ja mietimme silloisen tyttöystäväni kanssa yhteistä asuntoa. Ajattelin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: hommasin autotallin, jonka yläkertaan voisi rakentaa asunnon.

Kun tyttöystävä vaati Huttusta valitsemaan hänet tai autot, mies teki omien sanojensa mukaan elämänsä helpoimman päätöksen ja jatkoi onnellisena autojen parissa.

Lauri Huttuselta kuluu yhteen autoprojektiin aikaa puolisen vuotta, muista kiireistä riippuen. Päivätyönään hän korjaa vetureita.

– Käytän luovuutta hyödyksi rakentamisessa. Minulla on ollut aina päässä ajatus, että jos joku on aikaisemmin pystynyt rakentamaan jotain, niin siihen pystyn minäkin.

Kuplan uusi maalipinta todistaa, että tämän rakennusprojektin tärkeä vaihe on viimein saavutettu.

– Eniten pidän ennen 1980-lukua valmistetuista autoista. Ne ovat yksinkertaisia, ja ne voi helposti korjata vaikka tien varressa parilla työkalulla.

Latelan tv-ohjelmasta tutuksi tulleelle miehelle satelee viestejä. Hän on ystäviensä kanssa saanut myös kommentteja ohjelman sisällöstä ja kaverusten elämäntyylistä.

– Joku on kommentoinut, ettei me tehdä tallilla muuta kuin juodaan. Siihen on heitetty takaisin, että koitapa itse tehdä juovuksissa sama auto kuukaudessa.

Autojen rakentelussa Huttusta keljuttavat eniten pitkiä hermoja vaativat työvaiheet, kuten pohjatyöt ja ruostevaurioiden korjaukset. Jos projekti vaatii paljon metallitöitä, auto on syytä purkaa paloturvallisuudenkin vuoksi.

Mieluisinta on saada auto takaisin maalaamosta ja aloittaa osien asentaminen paikoilleen.

– Jos saat puoletkaan autoon laitetuista rahoista takaisin, niin voit sanoa projektin onnistuneen.

Ideat autoihin tulevat elokuvista ja lehdistä. Tuunauksiin löytyy internetistä paljon ohjeita ja videoita, joiden avulla pääsee alkuun. Tuleville rakentajille Huttunen antaa vinkin:

– Muista turvallisuus ja tee omanlainen auto. Älä välitä muiden mielipiteistä.