Keskikokoluokan C-sarjan on eniten myyty Mercedes-Benz-malli. Plug-in-lataushybridin lisäksi saatavana on kaksi diesel- ja kolme bensiinivaihtoehtoa. Niissä kaikissa on 48 voltin kevythybridijärjestelmä.

Kuva: Kari Pitkänen