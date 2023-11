Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt vuoden 2023 lastenkulttuurin valtionpalkinnon Kaustisen Näppäreille.

Palkitsemisen perusteissa mainitaan, että Kaustisen Näppärit palkitaan musiikkipedagogisesta toiminnastaan, joka on inspiroinut tuhansia lapsia ja nuoria musiikin ja perinteen harrastamiseen yhteisöllisellä tavalla.

Näppärit on Mauno Järvelän kehittämä musiikkipedagogiikka ja musiikkikasvatuksen filosofia, joka on niittänyt mainetta kymmenien vuosien ajan kotimaassa ja ulkomailla. Näppäreiden poikkeuksellinen merkitys on siinä, miten se rohkaisee kaikkia soittamaan ja luomaan elämänmittaisen suhteen musiikkiin.

Näppäriohjelmiston kappaleet sävelletään, valitaan ja sovitetaan niin, että jokaiselle soittimelle ja soittajalle löytyy omaa taitotasoaan vastaavaa soitettavaa. Stemmoja johtaa ammattimuusikko eli ”näppäriope”. Heistä suuri osa on aikanaan itsekin Näppäreinä aloittaneita, nyt jo aikuisikään ehtineitä musiikin ammattilaisia.

Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi. Palkintojen yhteissumma on 370 000 euroa.

Palkinnot jaettiin Tanssin talossa Helsingissä 21.11.2023.