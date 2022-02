Oulu

Oys:n lasten veri- ja syöpäosastolla hoidetaan 0–18-vuotiaita potilaita. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pieni polkupyörä viilettää pitkin sairaalan käytävää, mailat viuhuvat, askartelupaperit rapisevat, elokuva pauhaa tabletilta ja sairaalaklovin hassuttelu naurattaa.

– Mielikuva lasten veri- ja syöpäosastosta on usein surullinen ja synkkä, mutta totuus on toinen, sanoo Oulun yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpäosaston apulaisosastonhoitaja Lea Anttila.

– Uskallan väittää, että meillä on enemmän värejä, naurua ja iloista toimintaa kuin muilla sairaalan osastoilla keskimäärin, hän ­jatkaa.

Yleistunnelma osastolla on toiveikas ja valoisa, sillä hoidon lähtökohtana on Anttilan mukaan lähes aina sairauden parantaminen.

– Lasten ja nuorten yleisin syöpäsairaus on leukemia eli verisyöpä, ja näistä 85 prosenttia on akuutteja lymfaattisia leukemioita (ALL). ALL-potilaista yli 90 prosenttia paranee pysyvästi, Anttila ­kertoo.

Lapsen kuolemaan ei totu

Aivan kaikkien potilaiden kohdalla toivoa sairauden nujertamisesta ei kuitenkaan ole.

– Ennuste voi olla huono esimerkiksi pahanlaatuisessa aivokasvaimessa, jota ei sijaintinsa puolesta voi poistaa. Kun toivoa paranemisesta ei ole, keskitymme siihen, että kivut pysyvät poissa. Olemme aidosti ja rauhallisesti läsnä ja kuuntelemme tuntosarvet herkkinä perheen toiveita. Osastolla on tarjolla myös psykologin palveluja niin potilaille kuin heidän vanhemmilleenkin, Anttila kertoo.

Anttilan mukaan sairaus on usein rankempaa potilaan vanhemmille kuin hänelle itselleen.

– Mitä nuoremmasta potilaasta on kyse, sitä vähemmän he murehtivat omaa sairauttaan tai tulevaisuuttaan. Heti kun olo sallii, ollaan pelaamassa, leikkimässä ja touhuamassa.

Anttila sanoo lasten hetkessä elämisen taidon antavan voimaa raskaaseen työhön. Toinen tärkeä voimavara on toimiva työyhteisö.

– Lapsen kuolema on sellainen asia, johon ei totu koskaan. On tärkeää, että vaikeita asioita pystyy käymään läpi työporukassa.

Harppauksia eteenpäin

Lea Anttila on työskennellyt Oys:n lasten veri- ja syöpäosastolla jo yli kolmekymmentä vuotta, valtaosan ajasta potilastyössä sairaanhoitajana ja viimeiset kahdeksan vuotta apulaisosastonhoitajana.

– Kolmessa vuosikymmenessä syöpähoidot ja sen myötä myös hoitotulokset ovat ottaneet valtavia harppauksia, Anttila kiittelee.

Syöpähoidot, joihin voi liittyä kirurgiaa, sytostaatti- ja sädehoitoja ja joissain tapauksissa jopa kantasolusiirtoja, ovat edelleen rankkoja, mutta monta asiaa tehdään nyt potilasystävällisemmin.

– Esimerkiksi lääkkeenannosta on tullut kivuttomampaa tunneloidun keskuslaskimokatetrin myötä. Enää ei tarvitse joka välissä pistää. Myös kevyt nukutus pelottavissa ja kipeissä toimenpiteissä on yleistynyt.

Anttila kertoo myös eristys- ja hoitoaikojen lyhentyneen ja avohoidon roolin kasvaneen.

– Hoitoajat tietysti edelleen vaihtelevat diagnoosin mukaan, mutta esimerkiksi leukemian hoidon alussa intensiivinen hoitojakso osastolla on enää pari kolme viikkoa, kun aiemmin osastolla saatettiin viettää kuukausia.

Lea Anttila on työskennellyt Oys:n lasten veri- ja syöpäosastolla yli 30 vuotta. Kuva: Pekka Kallasaari

Lahjoitukset piristävät sairaala-arkea

Syöpähoidon kesto vaihtelee tavallisesti puolesta vuodesta 2,5 vuoteen ja ajan myötä harvenevat kontrollikäynnit jatkuvat tavallisesti viisi vuotta diagnoosista.

– Potilaista sekä heidän perheistään tulee meille henkilökunnalle tuttuja ja nämä ihanat ihmisethän ovat tämän työn suola. Moni muistaa meitä piipahtamalla tai joulukortilla vielä paranemisen jälkeenkin.

Lea Anttila tähdentää, että lasten veri- ja syöpäosastolle kohdennetuilla lahjoituksilla on suuri rooli siinä, että sairaala-aikaa muistellaan usein jälkikäteen lämmöllä.

– Saamme säännöllisesti eri tahoilta lahjoituksia, jotka piristävät potilaiden ja heidän perheidensä sairaala-arkea. Yksi hyvä esimerkki on joka keskiviikkoinen ja erittäin tykätty Hese-päivä. Olemme näistä äärettömän kiitollisia. Pienilläkin piristyksillä on vaikeina aikoina suuri merkitys.