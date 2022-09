Lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän tilat ovat Oulun keskustassa. Hoidon saatavuus on ollut valvonnassa jo vuosia. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julkaisi tänään päätöksensä koskien Oulun kaupungin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden jonotilannetta.

Päätöksen mukaan jonotilanne on helpottanut ja hoito toteutuu nykyisellään lain puitteissa. Tähän on päästy lisäämällä työvoimaa: palveluihin palkattiin vuosien 2021 ja 2022 aikana yhteensä 15 psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi esimerkiksi ADHD-tutkimuksia on tuotettu ostopalveluna ja niitä on tehty entistä enemmän perusterveydenhuollossa.