Hallitus on käynnistänyt liikunnalliseen elämäntapaan ja toimintakykyyn keskittyvän Suomi liikkeelle -ohjelman. Kunnianhimoisena tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ohjelman rahoitus on 20 miljoonaa euroa vuodessa hallituskauden ajan. Suomalaisten liikkumisen lisääminen ja toimintakyvyn edistäminen nostetaan hallitusohjelman kärkihankkeeksi.

Katsotaanpa nykytilanteen faktaa. Siitä löytyy vahvat perusteet ohjelmalle. Liikkumattomuus ja paikallaanolo maksavat yhteiskunnallemme vähintään 4,7 miljardia euroa vuodessa. Liikkumattomuus uhkaa lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, oppimista ja toimintakykyä.