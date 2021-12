Joulu on usein ahdistavaa aikaa niille lapsille ja nuorille, joiden perheissä asiat eivät ole kunnossa, tiedottaa SOS-lapsikylä.

SOS-Lapsikylän Apuu-chat on tarkoitettu 7–15-vuotiaille, jotka tarvitsevat luotettavan aikuisen apua. Chat on auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–22, myös jouluna. Jonotusaika on useimmiten alle kaksi minuuttia.

Lasten hätään vastaavat lastensuojeluun ja lapsen oikeuksiin perehtyneet vapaaehtoiset sekä lastensuojelun ammattilaiset. Yhteydenottoja, joissa tarvitaan keskusteluavun lisäksi muita toimenpiteitä, tulee päivittäin. Usein kyseessä ovat itsetuhoisuuteen, perheväkivaltaan tai seksuaalirikoksiin liittyvät hätätilanteet.

Tänä vuonna jo ennen joulukuun puoltaväliä yhteydenottoja on tullut 2000, kun viime vuonna koko joulukuun aikana niitä tuli 1000. Koko vuoden aikana on tullut lähes 34 000 yhteydenottoa.

– Meille on tärkeää, että lapset löytävät chatin helposti ja tietävät sen olevan laajasti auki joka päivä. He pääsevät nopeasti keskustelemaan, jolloin huolen ja hädän kanssa ei tarvitse selviytyä yksin, toteaa Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen.

Joulukuussa yhä useampi yhteydenotto on koskenut mielen hyvinvointia. Noin puolet näistä koskee ahdistunutta mielialaa, ja keskusteluissa syiksi paljastuu esimerkiksi koulupaineita, syömiseen liittyviä haasteita ja ulkonäköpaineita, kiusaamista, haasteita kaverisuhteissa ja vanhempien kanssa.