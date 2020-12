Kurdiviranomaiset ovat pitkin matkaa pyrkineet palauttamaan al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa olevia leirin asukkeja takaisin heidän kotimaihinsa. Suomi kotiutti viikonvaihteen yhteisoperaatiossa Saksan kanssa kuusi alaikäistä lasta ja kaksi äitiä konfliktialueelta takaisin kotimaahan. Kuva: AHMED MARDNLI/epa

Al-Holin leiriltä Koillis-Syyriasta kotiutettujen kuuden lapsen ja kahden naisen paluuoperaatio nostatti välittömästi kuohuntaa. Ilmapiiri on valmiiksi kiihdyksissä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien tutkinnasta ja siinä yhteydessä perustuslakivaliokunnan ympärille syntyneestä kaplakasta. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä panna jäitä hattuun.

Suomessa on ymmärrystä sille, että leirin suomalaislapset pitää saada turvaan. Sen sijaan aikuisia, jotka ovat tieten tahtoen lähteneet kalifaattiin, ei ole haluttu auttaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun valtio haki leiriltä myös aikuisia, yhteistyössä Saksan kanssa. Vuosi sitten leiriltä haettiin orpolapsia. Pahamaineiselta leiriltä on aiemmin palannut omin päin naisia lapsineen, joita on sitten Turkin puolella autettu saamaan matkustusasiakirjoja.