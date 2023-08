Sunrise Finland -tutkimukseen etsitään nyt osallistujia Oulustakin. Tutkimus on osa kansainvälistä Sunrise-hanketta, jonka on tarkoitus kartoittaa laajasti lasten elintapoja ja niiden vaikutuksia ympäri maailman.

Tutkimuksessa mitataan 3–4-vuotiaiden lasten liikunnan, ruutuajan ja unen määrää. Vertailukohtana käytetään Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksia. Lisäksi mitataan lasten motoriset ja kognitiiviset taidot, joita voidaan verrata muiden maiden lasten tuloksiin.

Tutkimukseen etsitään noin 1000 lasta Helsingistä, Espoosta, Turusta, Kuopiosta ja Oulusta sekä niitä ympäröivistä maaseutukunnista.

Tutkimus toteutetaan tulevan syksyn aikana. Motorisia taitoja mitataan erilaisilla leikinomaisilla tehtävillä, kuten vauhdittomalla pituushypyllä ja yhden jalan seisonnalla. Lisäksi lapset pelaavat tabletilla pelejä, jotka mittaavat työmuistia ja tarkkaavuuden säätelyä. Liikkumista, paikallaanoloa ja nukkumista mitataan erilaisilla liikemittareilla.

Mittausten lisäksi vanhemmat täyttävät kyselyjä, jotka liittyvät digitaalisen median käyttöön, luonnossa liikkumiseen sekä henkiseen hyvinvointiin.

Tutkimuksella selvitetään vanhempien henkisen hyvinvoinnin yhteyttä lasten liikunnan määrään. Lisäksi tarkastellaan, onko maaseutuympäristössä asuvien lasten elintavoissa eroja kaupunkilaislapsiin verrattuna.

Lapset saavat osallistumisesta diplomin, vanhemmat halutessaan liikemittarimittaukseen perustuvaa tietoa lapsensa liikkumisen ja paikallaanolon määrästä.

Huolena ruudun tuijotus ja ylipaino

WHO on määritellyt yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi lasten ylipainon ehkäisyn. Liikuntasuositusten lisäksi WHO suosittelee rajoittamaan lasten ruutuaikaa ja välttämään pitkiä istumisjaksoja.

Myös uni on lapsen kehitykselle ensisijaisen tärkeää, ja sitä pitäisikin saada 10–13 tuntia vuorokaudessa yö- ja päiväunet yhteenlaskettuna.

Tutkimuksessa on mukana maailmanlaajuisesti yli 60 maata.

Suomessa tutkimusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.