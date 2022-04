Lasse Kukkonen lopetti pelaajauransa vuonna 2020. Nyt hän palaa Kärppien organisaatioon. Kuva: Jarmo Kontiainen

Syksyllä 2020 pelaajauransa lopettanut Lasse Kukkonen palaa Kärppien organisaatioon. Kukkonen aloittaa työnsä Kärppien kehitysjohtajana.

Pelaajauran lopettamisen jälkeen Kukkonen on työskennellyt TV-kommentaattorina ja oman yrityksensä, KukkoLasse Oy:n leivissä.

Uuden kehitysjohtajan tehtävänkuvaan kuuluu sekä urheilutoiminnan että koko organisaation yleisen toimintakyvyn kehittäminen.

– On hienoa saada taas mahdollisuus olla osa Oulun Kärppiä. Se on ollut minulle aina kunnia-asia kaukalossa, ja se on sitä myös sen ulkopuolella, Kukkonen sanoo Kärppien tiedotteessa.

Kukkonen toimii jatkossa tiiviissä yhteistyössä urheilujohtaja Harri Ahon kanssa. Ahon mukaan Lassen osaaminen täydentää Kärppien urheilujohtoa erinomaisesti.

Jo viime kaudella Kukkonen oli mukana Kärppien junioripelaajien mentoroinnissa.

Kukkonen aloittaa uudessa tehtävässään toukokuun alussa.