Säilölumen levitystä Rukalla. Kuva: Mikko Halvari

Laskettelukeskusten talvi on Suomessa varsin pitkä. Kausi alkaa ensimmäisissä paikoissa jo lokakuussa ja kestää pitkälle toukokuuhun.

Suomen hiihtokeskusyhdistys kertoo uutiskirjeessään, että tänä talvena laskettelukausi alkaa ennätysaikaisin, kun Levi ja Ruka avaavat kauden jo tämän viikon perjantaina.

Kausi alkaa kesän yli säilötyn lumen turvin.

Levillä lumen säilöminen aloitettiin alun perin alppihiihdon maailmancupia varten. Alkusyksyn säät voivat Länsi-Lapsissakin olla lumetuksen kannalta haastavia, mutta säilömisellä on saatu sataprosenttinen lumivarmuus kisoihin. Nykyään Levillä on lumivarastot kahdella puolella tunturia.

Ruka on lumen säilömisen pioneeri. Saaruan puolelle on varastoitu tänä vuonna lunta ennätyksellisen paljon ja heti kauden aloituspäivänä on käytössä kaksi rinnettä. Myös Ruka Park pyritään saamaan auki säilölumen turvin jo lokakuussa, mahdollisimman pian avajaisviikonlopun jälkeen.