Lapsituomaristo on valinnut Rane Tiukkasen ohjaaman Susikoira Roin lastenelokuvien parhaimmaksi viikonloppuna päättyneellä Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla.

"Susikoira Roi on koskettava, hyvin suunniteltu, toteutettu ja mukaansatempaava. Vaikka siinä on monenlaisia tunteita ja kohtauksia, se on silti toimiva ja tarinaa kerrotaan selvästi", tuomaristo kiitti arviossaan.

Valo (Elina Patrakka) ja Roi ryhtyvät selvittämään salaperäisen hiipparin mysteeriä. Kuva: Kimmo Korhonen

Lue lisää: Elokuva-arvio: Susikoira Roi palaa päivitettynä ja se on nähtävissä valkokankaalta lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla Oulussa

Lapsituomariston kunniamaininnan sai Ben Stassenin ja Benjamin Mousquetin Kanakani ja tuomion hamsteri.

Lapsituomaristossa olivat tänä vuonna mukana Vilma Arola, Iiris Harju-Autti, Evelyn Jackson, Mimmi Keskimaa, Matilda Koskela, Tuure Lappalainen, Aaku Leinonen, Lotta Nissilä, Armi Niva, Sara Pahkasalo, Ulja Raitala, Tildaliina Taskinen ja Saaga Ylitarvas.

Kotimaisen kilpailun parhaalle luovutetun Kirkon Mediasäätiön Katso minuun... -palkinnon sai Teppo Airaksisen Lakana.

Katso minuun… -palkinnon tuomarina toimi säätiön hallituksen jäsen Urpu Sarlin. Sarlinin mukaan elokuva tarjoaa ajankohtaisen ja puhuttelevan näkökulman lapsen kokemukseen sodasta.

Nuortenelokuvien kilpailussa Oulun 4H:n Global Future -palkinto meni Bujar Alimanin ohjaamalle on saksalais-belgialais-albanialais-kosovolaiselle Albanialainen neitsyt -elokuvalle.

Tuomaristoon kuuluivat Inka Holden, Joona Karjalainen, Lenni Laine ja Jadina Lohva.

Parhaan eurooppalaisen lastenelokuvan ECFA-palkinnon vastaanotti tanskalaisen Frederik Nørgaardin Robottiveli.

Lucia Kašován slovakialais-afganistanilainen elokuva Orkesteri hiljaisuuden maasta voitti puolestaan ECFA-lyhytelokuvapalkinnon parhaana eurooppalaisena lasten lyhytelokuvana.