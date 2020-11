Lapsiperheiden maksuton kotipalvelu saa jatkoa Oulussa myös vuonna 2021. Asiasta päätti hyvinvointilautakunta tiistain kokouksessaan.

Maksuttoman palvelujakson aikana perheiden palvelutarve ja säännöllisen kotipalvelun tai muun tarve arvioidaan. Uudet kotipalvelun asiakasperheet saavat kerran kalenterivuodessa maksutonta kotipalvelua kahden viikon ajalle.

Kotipalvelua myönnetään perhepalveluna kaiken ikäisille lapsille ja heidän perheilleen, jos heillä on erityinen perhe- tai elämäntilanne tai jokin toimintakykyä alentava syy. Syitä ovat esimerkiksi sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy, kuten uupumus tai rasittuneisuus.

Maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelun kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat noin 220 000 euroa, joista asiakkaiden omavastuiden osuus, jotka kaupunki on maksanut, on arvioituna noin 27 000 euroa. Vuonna 2019 maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty 421 asiakkaalle, joista uusia asiakkaita palvelussa on ollut 400.

Lapsivaikutusten arvioinnin perusteella maksuton kotipalvelu vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä myönteisesti lapsiin.