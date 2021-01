Eniten on vähentynyt sellaisten perheiden määrä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Arkistokuva. Kuva: Maija Pylväs

Lapsiperheiden määrä on jatkanut laskuaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 43 681 lapsiperhettä, joka tarkoittaa 393 perhettä vähemmän kuin edellisvuonna. Vuodesta 2010 lapsiperheiden määrä on vähentynyt 2 068 perheellä.

Eniten laskua on tapahtunut niiden lapsiperheiden määrissä, joissa on alle kolmevuotiaita ja alle kouluikäisiä lapsia. Vuonna 2019 oli 10 944 perhettä, jossa oli alle kolmevuotiaita lapsia. Määrä on laskenut edellisvuodesta 645 perheellä, joka tarkoittaa noin 5,5 prosentin laskua.