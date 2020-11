Kun 90-luvun lama iski, muuttui monen suomalaisen elämä. Muutos oli suhteellisen nopea ja kovakourainen, kun yritykset tekivät konkursseja ja kamppailivat talousvaikeuksissa ja sitä myötä moni joutui lomautetuksi tai menetti työnsä. Isku oli ennen muuta isku talouteen, mutta se heijastui laajasti ja vakavalla tavalla suomalaisten hyvinvointiin.

Erityisesti 80-luvun lopulla syntyneiden suomalaisten on huomattu kärsineen lamasta. Vuonna 1987 syntyneiden elämää on tutkittu pitkässä seurantatutkimuksessa erilaisten rekisterien antamien tietojen kautta, ja kuva on karu.