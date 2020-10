sEduskunnassa istuu lapsia ja maata johtavat 11- ja 10-vuotiaat presidentit uudessa lasten jännityssarjassa. Kuva: Yle

Lasten tasavalta





Valta on vaihtunut! Suomi on nyt Lasten tasavalta.

Yli sadan vuoden itsenäisyyden jälkeen Suomen perustuslaista paljastuu pykälä, jota ei ollut aiemmin huomattu. Pykälän mukaan yli 12-vuotias ei voi toimia Suomessa kansanedustajana, ministerinä eikä presidenttinä. Virhe on nyt korjattu ja kaikki aikuiset ovat saaneet potkut. Lapset ovat ottaneet vallan. Näin Suomi on maailman ensimmäinen ja ainut Lasten tasavalta.

Ja mitä siitä seuraakaan? 12-osaisessa jännitystarinassa Suomea johtaa kaksi presidenttiä: Lenni, 11 v (Osku Perkiö) ja Sofia, 10v (Ella Korpinen). Valtakunnassa sujuisivatkin kaikki asiat hienosti, ellei Suomen ilkein pahiskolmikko Volle Morttonen (Miska Kaukonen), Juulia Julmanen (Alina Tomnikov) ja Repa Roistola (Tuomas Uusitalo) yrittäisi kaikin keinoin pilata lasten hankkeet, saada vallan ja Suomen rahat itselleen.

Parasta on, että aikuisten pitää totella lapsia

Alakouluikäisistä koostuvan arvosteluraadin mielestä Lasten tasavalta on aivan mahtava sarja, jota jaksaa katsoa vaikka monta jaksoa putkeen. Eikä vanhemmankaan mielestä ohjelma ole pöllömpi. On varmasti olemassa kuivempiakin tapoja haastaa lapsia vaikuttamaan ja päättämään yhteiskunnallisista asioista. Tv-sarja tekee sen todennäköisesti vaivihkaa ja varsin mukavalla tavalla.

Hauskinta on seurata lapsikatsojien reaktioita maailmasta, jossa he saisivat itse päättää tasavallan asioista. Yhdestä asiasta testiraati oli samaa mieltä: parasta ohjelmassa on, että aikuisten pitää oikeasti totella lapsia. "Voisin itsekin harkita melkein, että ryhdyn presidentiksi. Niitä ei kannata kiusata", analysoi 8-vuotias testikatsoja.

Ensimmäisessä jaksossa presidentit Sofia ja Lenni tapaavat Narsistanian itsekkään kunniakonsulin Dimmu Burgeriuksen.

