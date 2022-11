Hautatekstiileistä voidaan Sanna Lipkinin mukaan päätellä muun muassa minkälainen sosiaalinen asema ihmisellä on ollut. Ne kertovat myös aikansa uskomusmaailmasta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Murentuneita pitsinpaloja, kukin koristeltuja, värikkäitä silkkinauhoja ja villakangaspaloja. Pieneen rasiaan on kerätty kukkakoristeita. Pöydällä on myös kaksi silkkistä kangaspalaa ja niiden vuoripalat. Ne ovat olleet tossut, jotka on laitettu lapsen jalkojen suojaksi tämän viimeiselle matkalle.

Elämän hauraus on läsnä arkeologian laboratoriossa Oulun yliopistolla. Pöydälle asetellut tekstiilit ovat peräisin lasten haudoista Hailuodon vanhan kirkon alta 1700-luvulta.