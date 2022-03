Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut valtavan lapsen oikeuksien kriisin Eurooppaan. Lapsia kuolee ja haavoittuu sodassa. Jo yli miljoona lasta on paennut tätä kirjoittaessa Ukrainasta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme auttaa lapsia ja heidän perheitään sekä Ukrainassa että pakomatkalla.

Ukrainan naapurimaat, kuten Puola, ovat tehneet jo valtavasti sotaa pakenevien auttamiseksi. Monet ukrainalaiset haluavat jäädä lähelle kotimaataan ja palata mahdollisimman pian.