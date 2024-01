Lapsen etsinnät jatkuvat Pallaksen Pyhäkurussa. Vyöryalue on laaja ja lumi pakkautunut tiiviisti. Kuva: Irene Stachon / Lehtikuva

Kadonneen lapsen etsintä jatkuu torstaina Muonion Pallaksella. Poliisi pyytää välttämään Pallaksen Pyhäkurun alueella liikkumista turvallisuussyistä.

Pyhäkurun alueella on rikoskomisario Kirsi Huhtamäen mukaan lumivyöryn jäljiltä laaja valuma-alue. Etsintäpaikalla on paljon lunta ja se on pakkautunut erittäin tiukasti.