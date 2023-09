Lapissa sijaitseva Ranuan kunta on viimeisen lisäys Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuteen.

Ranuan kunta päätti asiasta päättyneen elokuun aikana.

Hankkeen tiedotetaan yltävän nyt kaikkiaan 40 kunnan alueelle.

– Monimuotoinen alue on kuin Suomi pienoiskoossa. Kaikilla kunnilla on tarjota omaperäisiä elämyksiä ja pohjoista vieraanvaraisuutta. Kansainvälisille vierailijoille on paljon koettavaa hiekkarannoista tuntureihin ja kaupunkikulttuurista upeisiin erämaan kohteisiin.

Oulun kulttuurisäätiön ja Oulu2026:n toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhosen mukaan Ranua "täydentää kokonaisuuttamme hienosti".

– Alueella on merkittäviä matkailukohteita sekä kaunista luontoa, joka mahdollistaa monenlaisen luonnon arvojen mukaisen toiminnan. Tietenkin loppukesän oranssista hehkuvat hillasuot osuvat hienosti Arctic Food Lab -kokonaisuuteemme, joka kertoo pohjoisista mausta ja elämyksistä, Rantala–Korhonen sanoo.

Oulu2026:n kumppanikunnat järjestävät teemojen mukaista ohjelmaa vuosina 2024–2026. Kunnat ovat nimenneet tai nimeämässä työryhmiä edistämään kokonaisuutta.

Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki, mutta mukana on lukuisia kuntia Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, Lapista ja Pohjois-Savosta.