Pohjois- ja Keski-Lapissa on lauantain aikana satanut reilusti lunta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo STT:lle, että havaintoasemilla on laajalti mitattu 20 sentin lumikerroksia.

Eniten lunta on Tuovisen mukaan mitattu Kittilän Kenttärovan havaintoasemalla, jossa lukema oli iltapäivällä neljän tienoilla 35 senttiä.

Pohjoisessa Lapissa on lumisateen vuoksi voimassa vaarallisen liikennesään varoitus. Kelivaroituksia on voimassa myös esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, minkä lisäksi etelämmässä on tuulivaroituksia niin maa- kuin merialueilla.

Lapin lumisade jatkuu illan ja yön aikana mutta heikkenee sunnuntaina. Tuovinen kertoo, että sunnuntainakin lunta voi vielä tulla joitakin senttejä, ja keli on edelleen mahdollisesti vaarallinen aina Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan korkeudelle asti.

Maan eteläosassa päivä on ollut selkeä ja keskiosissa pilvinen. Ylimmät lämpötilat Etelä-Suomessa ovat olleet 10 asteen tuntumassa.

Etelässä jatkuu sunnuntaina selkeä ja aurinkoinen sää. Lämpötilat voivat olla hieman lauantaita alempia.

Pohjois- ja Keski-Lapin lumisateet hellittävät sunnuntain aikana, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta STT:lle lauantaina alkuillasta. Neljän tienoilla iltapäivällä lunta oli laajoilla alueilla tullut parikymmentä senttiä, ja lumisateen ennustettiin jatkuvan vielä läpi yön.

Lauantaina pohjoisessa Lapissa oli voimassa vaarallisen liikennesään varoitus, mutta sunnuntaina se lievenee mahdollisesti vaaralliseksi. Kelivaroitus on voimassa Kainuun sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan korkeudelle.

Voimakkaat tuulet jatkuvat sunnuntaina Itä- ja Keski-Suomessa sekä merialueilla.

Etelässä jatkuu sunnuntaina selkeä ja aurinkoinen sää. Lämpötilat voivat olla hieman alempia kuin lauantaina, jolloin mittari kipusi korkeimmillaan noin kymmeneen asteeseen.