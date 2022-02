Lapin yliopisto on järjestämässä sosiaalityön opetusta ensi syksystä alkaen myös Oulussa. Se on lisännyt 35 opiskelijapaikalla sosiaalityön koulutustaan ja ajatuksena on, että mikäli opiskelijoista vähintään kymmenen on Oulun seudulta, opetusta järjestetään Oulussa Linnanmaalla Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa.

Lapin yliopisto on tuomassa sosiaalityön opetusta Ouluun. Tarkoituksena on helpottaa Oulun seudun akuuttia pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Arkistokuvassa vuodelta 2019 on sosiaalityöntekijä Riikka Korhola Pelastakaa Lapset -järjestöstä. Kuva: Pekka Aho

– Uskon, että opiskelijoita tulee Oulun seudulta enemmänkin kuin kymmenen, sillä edellisellä kurssillakin oli aika paljon opiskelijoita Oulun seudulta, kertoo sosiaalityön professori Sanna Hautala Lapin yliopistosta.