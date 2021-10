Rovaniemi

Lapin taiteilijaseuralle on myönnetty 10 000 euron arvoinen Barentsin kulttuuristipendin. Kaikkiaan neljä kulttuuristipendiä jaettiin 26. lokakuuta Tromssassa Norjassa.

Tämän vuoden aikana toteutui kaksi Lapin taiteilijaseuran tuottamaa näyttelyä, jotka ovat sisältäneet Barentsin alueen yhteistyötä. Rovaniemellä esitetty Wiping the Ice-Cream Off Your Face oli Lapin taiteilijaseuran 30-vuotisjuhlanäyttely, johon kutsuttiin pohjoismaisia ja venäläisiä taiteilijoita sekä Lapin taiteilijaseuran jäseniä. Neljäs Young Arctic Artists -näyttely on esitetty Rovaniemellä ja se on parhaillaan esillä Altassa Norjassa teemana on kamppailu.

"Meille rajojen ylittäminen tarkoittaa kansainvälisten näyttelyiden tuottamista Suomen Lappiin paikallisille yleisöille sekä ystäviä ja sukulaissieluja Barentsin alueella." Maria Huhmarniemi Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja

Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Maria Huhmarniemi pitää stipendiä merkittävänä tunnustuksena seuralle.

– Meille rajojen ylittäminen tarkoittaa kansainvälisten näyttelyiden tuottamista Suomen Lappiin paikallisille yleisöille sekä ystäviä ja sukulaissieluja Barentsin alueella, Huhmarniemi sanoi.

Barentsin kulttuuristipendit myönnettiin ensimmäistä kertaa 2017. Silloin stipendin sai torniolainen valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä.