Poliisin hoteisiin päätyi tämän näköinen moottorisoitu polkupyörä viime vuonna. Poliisille tulee silloin tällöin ilmoituksia Lapissa näistä pärisevistä kulkuvälineistä, jotka ovat laittomia. Kuva: Poliisi

Poliisi on huolissaan laittomien moottorisoitujen polkupyörien turvallisuudesta lasten käsissä. Eri puolilla Lappia on lastenkin käytössä vanhoja polkupyöriä, joihin on asennettu jälkeenpäin netistä tilattuja alle kahden sadan euron polttomoottorisarjoja.

Itserakennetut polttomoottorilla varustetut pyörät ovat laittomia, mutta tyyppihyväksytyt uutena myydyt ovat laillisia. Poliisin mukaan tätä eivät välttämättä kaikki vanhemmatkaan tiedä.