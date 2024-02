Onnettomuustutkintakeskus kertoi viime viikolla, että Silver Fox -hostellin tulipalo sai todennäköisesti alkunsa rakennuksen ulkopuolelta. Kuva: Stringer / Lehtikuva

Lapin pelastuslaitos tarkastaa tietojärjestelmiinsä kirjatut palotarkastusluokitukset Äkäslompolossa Kolarissa aiemmin helmikuussa tapahtuneen hostellipalon takia.

Taustalla on se, että palanut hostelli oli Helsingin Sanomien (HS) mukaan kirjattu vahingossa vapaa-ajan rakennusten eikä majoituspalvelukäytössä olevien rakennusten palotarkastusluokkaan. Oikeassa luokassa se olisi saatettu palotarkastaa useammin.

HS kertoi aiemmin, että hostellissa olivat jääneet palotarkastukset tekemättä ainakin kymmenen vuoden ajan. Keskiviikkona lehti vielä jatkoi, että väärä kirjaus oli jäänyt huomaamatta myös pelastustointa valvovassa Lapin aluehallintovirastossa (avi).

Avi: Valvonta oli asianmukaista

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta kertoi keskiviikkona STT:lle, että pelastuslaitos on ilmoittanut tarkastavansa, ettei vastaavia kirjausvirheitä heidän järjestelmissään enää ole.

Hän arvioi aiemmin HS:lle, että majoituskäytössä olevat rakennukset tarkastetaan yleensä vuosittain. STT:lle hän jatkoi, että näin oli Lapissa viime vuonna myös tehty.

– On sillä lailla harmillista, että tämän dramaattisen Ylläskartanon tulipalon seurauksena näyttäytyisi siltä, että pelastuslaitoksen valvontatoiminta olisi laiminlyöty. Se ei pidä paikkaansa.

Riskienhallintapäällikkö Timo Rantala Lapin pelastuslaitoksesta vahvisti STT:lle, että pelastuslaitos on alkanut tarkastaa palotarkastettavien kohteiden luokituksia heidän järjestelmästään.

Rantalan mukaan Lapin pelastuslaitos kärsi 2010-luvulla palovalvonnassa pahasta henkilöstövajeesta, mikä on osin selittänyt sitä, että valvontavelka on alueella kasvanut. Tarkastustoimintaa on hänen mukaansa parannettu lisäresurssein.

Ainakin kaksi kuoli palossa

Ylläskartanonakin tunnetun Silver Fox -hostellin palossa kuoli kaksi ihmistä, ja lisäksi yhden kadonneen oletetaan kuolleen. Yli 30 ihmistä pelastautui tulipalosta, jota myös Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii.

Otkes kertoi viime viikolla, että hostellin tulipalo sai todennäköisesti alkunsa rakennuksen ulkopuolelta. Viitteitä tahallisuudesta ei ole ilmennyt.