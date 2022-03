Hummeri

Yle Teema & Fem klo 22.25





Vaimo jättää Davidin, joten hänen on löydettävä uusi puoliso. Jos se ei onnistu 45 päivässä, hänet muutetaan valitsemakseen eläimeksi. Davidin päätös paljastuu elokuvan nimessä. Hänen veljensä on jo valmiiksi koira. Kreikkalaisen Jorgos Lanthimosin elokuvissa ei paljon päivä paista, arkirealismi juhli, eikä zorbas soi. Ohjaajan läpimurrossa Kulmahammas (2009) ydinperhe muistutti vankilaa. Hummerissa kolean kuoren ja hämärän tarinan alta pilkottavat parisuhteen ja sen muodostuksen pakkomielteet. Colin Farrellin esittämä David majoittuu hotelliin, jossa kuria pitää tiukka johtaja (Olivia Colman). John C. Reilly, Ben Whisaw ja Rachel Weisz ovat väkeä julmassa, vinksahtaneessa todellisuudessa, johon keskittyminen kieltämättä vaatii katsojalta pinnaa. Ensiesitys. (Irlanti/Britannia 2015)

Vares - Sheriffi

Sub klo 21.00





Reijo Mäen suosituissa Vares-kirjoissa yksityisetsivä Jussi Vares tutkii isompia ja pienempiä rikoksia, mutta usein ratkaisut pikemminkin rojahtavat vastaan kuin paljastuvat joka neliösenttiä nuuhkimalla.