Länsi-Pohjan tartuntatautilääkärit korostavat, että sosiaalisessa mediassa levinnyt tieto on virheellinen. Kuva: Jussi Leinonen

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit muistuttavat, että koronakaranteeni päättyy ainoastaan tartuntatautilääkärin päätöksellä.

Sosiaalisessa mediassa on alkanut viime aikoina levitä tietoa, että korona-altistumisen takia aloitettu karanteeni päättyisi, jos kuudentena karanteenipäivänä otettu koronatesti on negatiivinen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit painottavat, että tieto on virheellinen. Tiedotteen mukaan osa huoltajista on aikonut viedä lapsensa kuudentena karanteenipäivänä koronatestiin. He ovat myös ilmoittaneet koululle, että mikäli testi on negatiivinen, lapsi tulee seuraavana päivänä kouluun.

Tartuntatautilääkärit korostavat, että karanteeni perustuu tartuntatautilakiin. Koronatestiin mennään ainoastaan silloin, kun koronavirustautiin sopivat oireet ilmaantuvat.

Tartuntatautilääkärit korostavat, että oireettomien testaus vaarantaa nopean tartunnanjäljityksen. Oireeton henkilö voi mennä testiin ainoastaan tartuntatautilääkärin määräyksestä.

Sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina, että Länsi-Pohjan alueella on todettu keskiviikon jälkeen 28 uutta koronavirustapausta. Kuluvalla viikolla tapauksia on ollut yhteensä 54.