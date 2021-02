Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kehottaa Pohjois-Ruotsin akkutehtaan työmaalta palaavia hakeutumaan koronatestiin. Kuva: Jussi Leinonen

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kehottaa kaikkia Pohjois-Ruotsista Skellefteåsta Suomeen lauantain 23.1. jälkeen palanneita Northvoltin työntekijöitä hakeutumaan koronavirustestiin kotipaikkakunnallaan.

– Testiin on syytä tässä poikkeustapauksessa mennä, vaikka olisi oireeton. Testiin meno on tarpeen, vaikka tehtaalla tai länsirajalla olisi otettu jo negatiivinen koronanäyte. Näissä tapauksissa testien välin on oltava vähintään 72 tuntia, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.