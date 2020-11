Länsi-Pohjassa on viikonvaihteiden koronatestaukset keskitetty Tornion valtakunnanrajalla olevaan testauspisteeseen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri painottaa, ettei testeihin tule hakeutua oireettomana. Oireettomat testataan tartuntatautilääkärin määräyksestä. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Länsi-Pohjan alueella on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa, joista valtaosa on Torniosta. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jyri J. Taskilan mukaan osa tartunnan saaneista on ollut jo valmiiksi karanteenissa, mutta uusia tartuntoja on myös todettu.

Taskilan lähettämän tiedotteen mukaan oireettomat ihmiset ovat ruuhkauttaneet näytteenottoa Torniossa perjantaina. Hän painottaa, että oireisten pitää päästä testeihin, ja oireettomia testataan vain tartuntatautilääkärin käskystä.