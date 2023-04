Ukrainan taistelua Venäjän hyökkäystä vastaan on eri puolilla maailmaa verrattu Suomen talvisotaan, ja hyvästä syystä. Yhtäläisyyksiä on häkellyttävän paljon. Jälleen kerran Venäjä on hyökännyt rauhanomaisen, demokraattisen naapurimaansa kimppuun valloitustarkoituksessa. Tavoitteena on paitsi alistaa naapurimaa Venäjän vasalliksi, myös tuhota sen kansallinen erityisluonne ja tappaa kaikki todelliset ja kuvitellut vastustajat.

Historiasta on vaikea löytää esimerkkejä, joissa puolustautuminen hyökkääjää vastaan olisi vielä oikeutetumpaa kuin Suomen ja Ukrainan tapauksissa.