Maalämpöä käytetään myös kerrostaloissa. Kuvassa porataan maalämpökaivoa rovaniemeläisen talon pihaan. Kuva: Pekka Aho

Maalämpöpumppujen ja ilmalämpöpumppujen käyttö on yleistynyt kotitalouksien pääasiallisina lämmitystapoina. Samalla suoran sähkölämmityksen ja öljylämmityksen osuudet ovat laskeneet.

Asia käy ilmi Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen vuoden 2022 ennakollisesta aineistosta.

Kulutustutkimuksen tietojen perusteella omakotitaloissa ja muissa pientaloissa on laskenut selvästi ja pientaloissa on luovuttu sähkö- ja öljylämmityksestä.

Suoran sähkölämmityksen osuus omakotitalojen lämmittämisessä on laskenut kuudessa vuodessa kuudella prosenttiyksiköllä. Sähkölämmitys on kuitenkin yhä omakotitalojen yleisin lämmitysmuoto. Useammassa kuin joka kolmannessa omakotitalossa sähkö on ensisijainen lämmönlähde.

Myös öljylämmityksen suosio on laskenut. Öljyllä lämpenee 10 prosenttia omakotitaloista, kun kuusi vuotta sitten öljylämmityksen osuus oli 16 prosenttia.

Maalämmön suosio kasvanut kaikissa taloissa

Maalämpö on yleistynyt pääasiallisena lämmitystapana jokaisessa tarkastellussa talotyypissä. Kulutustutkimuksesta vastaavan yliaktuaari Tuomas Parikan mukaan kaikista taloista yhdeksän prosenttia lämmitetään maalämmöllä.

Myös ilmalämpöpumppujen käyttö on lisääntynyt selvästi. Omakotitaloista 12 prosenttia lämpenee nyt ensisijaisesti ilmalämpöpumpuilla, kun vuonna 2016 osuus oli kaksi prosenttia.

Ilmalämpöpumppu löytyy kuitenkin todennäköisesti huomattavasti suuremmasta osasta omakotitaloja. Myyntitilastosta tehdyn arvion perusteella ilmalämpöpumppu olisi noin 40 prosentissa omakotitaloja. Sitä käytetään yleisesti lisälämmittimenä.