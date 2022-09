– Muotoilija on se, joka joutuu ajattelemaan tuotetta loppukäyttäjästä käsin, toteaa Jarno Vehmas (vas.). Hän esittelee Jani-Mikael Kuusiston kanssa keskellä InnoFestin pöhinää painettavaa, laminaattilattiaan upotettavaa lämmitystuotetta, joka voitti ideointikilpailun viime vuonna. Kuva: Pekka Peura

Oulussa jo kahdeksatta kertaa järjestetyn InnoFestin piirissä ideoitiin loppuviikosta jälleen yritystoimintaa painetun elektroniikan ympärille. Kisan viime syksynä voittanut The Warming Surfaces Company näyttää mallia, sillä se on nyt edennyt teollistumisen kynnykselle. Perusteilla oleva yritys aikoo kasvattaa energiatehokkuutta uuden lämmityslaitteen avulla, joka on tarkoitus tuoda markkinoille ensi keväänä.

– VTT on kehittänyt teknologian, jolla tuodaan lämpöä sisustuspintoihin, kertoo Jani-Mikael Kuusisto, joka vastaa The Warming Surfaces -yrityksen liiketoiminnasta.