Valtamerten keskilämpötila on kohonnut viime kuukausien aikana selvästi korkeammalle kuin koskaan aiemmin vastaavana vuodenaikana. Asia on herättänyt melkoista huomiota ilmastotutkijoiden keskuudessa, etenkin, kun lämpötilan nousu on tapahtunut ennen uutta El Niño -vaihetta.

El Niño/La Niña -vaihtelu eteläisellä Tyynellämerellä vaikuttaa maapallon vuosittaisiin keskilämpötiloihin. Ilmiössä on kyse tuuliolosuhteista ja valtameren veden syvyyssuuntaisesta sekoittumisesta Etelä-Amerikan ja Australian välisellä alueella. El Niño -vaiheessa syvyyssuuntainen sekoittuminen vähenee ja pintavesi lämpenee.