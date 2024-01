Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Ville Mäntymaan pesti Kärppien päävalmentajana on käynnistynyt hektisesti, mutta tulos on tällä hetkellä positiivisen puolella. Kolmen viikon aikana Kärpät on pelannut yhdeksän ottelua, joista se on voittanut viisi ja tehnyt Mäntymaan komennossa keskimäärin 3,44 maalia ottelua kohden.

Päävalmentajapesti on aikuisten joukkueessa 38-vuotiaalle S-Kiekon kasvatille valmentajauran ensimmäinen.

Ville Mäntymaa, tunsitko paineita astuessasi ensimmäistä kertaa pukukoppiin päävalmentajana?

– Enemmänkin ehkä vastuuta. Jokainen ymmärtää, että tietynlaiset paineet on olemassa, mutta se on enemmänkin kiinni siitä, että miten niihin paineisiin suhtautuu. En usko, että jääkiekkojoukkueella on suurimpia paineita, mitä tässä elämässä on olemassa.

Pelillisesti Mäntymaan johtama valmennustiimi on tuonut Kärppien pelaamiseen myös uudistuksia, vaikka pelaamisen runko onkin rakennettu jo entisen päävalmentajan Lauri Marjamäen aikana. Kärpät on muun muassa nostanut karvauspelaamistaan ja syynä valinnan taustalla on aktiivisuuden lisääminen.

– Isoin teemamme on aktiivisuus ympäri kenttää, Mäntymaa vahvistaa.

Pääset kuuntelemaan Mäntymaan koko haastattelun alla olevasta soittimesta.

Haastattelu on tehty keskiviikkona 10. tammikuuta ennen Jukurit-ottelua.