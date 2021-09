Kaupan sisäänkäynnin luona kauppias voi ilmoittaa, ettei lemmikkien mukaan ottaminen ostoksille ole mahdollista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Uuden elintarvikehygienia-asetuksen mukaan lemmikin voi ottaa ruokakauppaan mukaan. Kaupalla on kuitenkin loppujen lopuksi oikeus päättää siitä, saako koiran kanssa mennä ruokaostoksille. Suostumuksesta ja mahdollisista rajauksista on ilmoitettava kaupan sisäänkäynnin luona. On myös mahdollista hyväksyä tiloihin esimerkiksi vain pieniä sylikoiria tai muita sylissä kannettavia lemmikkejä.

Onnistuuko koiran kanssa ostoksilla käynti K-kaupassa Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen?