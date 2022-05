Sami Haapakoski siirtyi täksi kaudeksi Kempeleen Kiriin, jossa ura jatkuu ensi kaudellakin. Kuva otettu vappuviikonloppuna pelatussa harjoitusottelussa Nivalassa. Kuva: Heikki Uusitalo

Kempeleen Kiri ja pesäpallon lajilegenda Sami Haapakoski, 40, ovat solmineet vuoden mittaisen jatkosopimuksen jo tässä vaiheessa kautta. Näin Haapakosken ura jatkuu myös kesällä 2023. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kaikkien aikojen eniten juoksuja miesten Superpesiksessä tuonut Haapakoski siirtyi Pattijoen Urheilijoista täksi kaudeksi Kempeleeseen.

– Olen ollut tosi tyytyväinen joukkueen ilmapiiriin sekä seuran toimintaan. Pelaaminen on maistunut hyvältä ja toivotaan, että pelit paranevat edelleen mitä pidemmälle kautta mennään, Haapakoski sanoo seuran tiedotteessa.

Seitsemänkertainen etenijäkuningas on Kempeleessä kunnostautunut enemmän kotiuttajana. Tämän kauden kuudessa ottelussa hän on lyönyt yhden kunnarin ja kahdeksan tavallista juoksua.

– Sigge (Haapakoski) on osoittanut tämän vuoden otteillaan pystyvänsä pelaamaan yhä Superpesiksen huipulla. Joukkueeseen Sigge tuo voittamisen kulttuuria ja johtajuutta sekä auttaa esimerkillään nuoria pelaajiamme kehittymään edelleen, Kirin manageri Sami Saloranta kommentoi.

Uransa huippuvuodet Ylivieskan Kuulan kasvatti pelasi 2010-luvulla Vimpelin Vedossa. Sieltä plakkariin jäi muun muassa kolme Suomen mestaruutta. Suomen mestaruuden hän voitti myös Pattijoella vuonna 2008.

Haapakoski on valittu urallaan kaksi kertaa vuoden pesäpalloilijaksi ja 16 kertaa Itä–Länsi-otteluun. Hän on ainoa pelaaja, joka on yltänyt miesten Superpesiksessä yli tuhanteen tuotuun juoksuun.





Kello 21.52: Päivitetty tämän kauden pelattujen otteluiden ja tehtyjen juoksujen määrä.