Leena Kontiokari (vas.) ja Tiina Mikkola kertovat uudesta kävelykierroksesta, jonka aiheena on oululainen rikoshistoria. Tarinointipaikkana on nykyinen kulttuuritalo Valve, jossa aikoinaan toimi poliisilaitos. Siltä ajalta rakennukseen on jäänyt muistoksi putka.

Kuva: Teija Soini