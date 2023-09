Liiga, Kärpät–SaiPa 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Oulaisista lähtöisin olevan Antti Kalaputaan, 27, uralla on riittänyt liigaseuroja, mutta tie on vienyt jossain vaiheessa aina takaisin Ouluun.

Vajaa vuosi sitten matka jatkui jälleen Oulusta pois, kun roolia kärppäjoukkueesta ei löytynyt. Tällä kertaa Kalapudas vaihtoi pohjoisen keltamustan idän keltamustaan, jonka riveissä hän kohtasi perjantaina Kärpät Raksilassa.

– Pelit olivat vähissä. Arki oli pelkkää treeniä, joten sitä vain odotti, että pääsisi pois ja muualle näyttämään millä tasolla pystyy pelaamaan, Kalapudas taustoitti SaiPan hävittyä Kärpille.

Kärpissä Kalaputaalla ei ole sujunut, mutta muualla on. Kalaputaan pistekeskiarvo muissa liigaseuroissa on yli puolet parempi kuin kärppäpaidassa. Vajaa vuosi sitten Oulusta lähdettyään Kalapudas on pelannut lähes piste per peli -tahtiin. Pistekeskiarvo SaiPa-paidassa on 37 ottelussa 0,84.

– Luotto Kärpissä loppui kuin seinään, kun ei tehoja tullut heti.