Oulu

Ville Koivunen pelaa vielä ensi kauden Kärpissä. Sen jälkeen suuntana on Pohjois-Amerikka ja NHL-jäät. Kuva: Pekka Kallasaari

Uusi tähti on syttymässä Oulussa. Nuori kärppähyökkääjä huippuvireessä. Superlupaus. Timanttipelaaja. Koivunen säväytti. Koivunen loistaa...

18-vuotiaasta Ville Koivusesta laaditut otsikot vilisevät ylistyssanoja eikä suotta. Nuorukainen on noussut kuluvalla kaudella raketin lailla Kärppien vakiokokoonpanoon ja tähyää jo rapakon taakse.

Paineita kiekkokansan suurennuslasin alla paistattelusta Koivunen ei kuitenkaan suostu ottamaan.

– Teen vain omaa juttuani. Nautin jääkiekosta. Jos ympäriltä tulevaa huomiota ja odotuksia alkaa liikaa miettimään ja niistä paineita ottamaan, ei siitä seuraa mitään hyvää, hän järkeilee.

Koivunen teki liigadebyyttinsä Kärpissä syyskuussa runkosarjan avauskierroksella JYPiä vastaan ja laukoi heti ensimmäisessä pelissään liigauransa ensimmäisen maalin.

– Se oli siisti fiilis. Jää kyllä mieleen. Olin unelmoinut siitä pitkään, Koivunen sanoo.

Kauden edetessä Koivunen on ottanut kokoajan suurempaa roolia joukkueessa.

– Omalta osaltani kausi on mennyt juuri niin kuin pitikin. Tavoitteenani oli se, että saisin vakiinnutettua paikan vakiokokoonpanossa, ja se on onnistunut. Pelillisiä onnistumisiakin on tullut, Koivunen iloitsee.

Joukkueen kautta hyökkääjälupaus kuvailee ailahtelevaiseksi.

– Koko ajan olemme kuitenkin parantaneet ja viimeiset pelit on saatu pelattua hyvin. Toivotaan, että pystymme jatkamaan samaan malliin, Koivunen kommentoi.

NHL-jäille ei vielä hinkua

Ville Koivunen teki Kärppien kanssa kolmivuotisen SM-liigasopimuksen viime toukokuussa. Ennen ensimmäistäkään miesten pääsarjaottelua Koivusen nimi oli jo kolmivuotisessa tulokassopimuksessa NHL-seura Carolina Hurricanesiin.

– Suunnitelmana on pelata vielä ensi kausi Liigassa ja ottaa vielä isompaa roolia joukkueessa, Koivunen kertoo suunnitelmistaan.

Ajatus Pohjois-Amerikkaan muuttamisesta kutkuttaa, mutta mikään hinku NHL-jäille ei vielä ole.

– Se tulee olemaan iso elämänmuutos, josta olen aina haaveillut, mutta yritän olla miettimättä sitä vielä kauheasti. Pitää vielä kehittyä. Eniten tekemistä on fysiikan ja luistelun kanssa.

Koivusen kausipalkka NHL:n puolella kahdella ensimmäisellä sopimuskaudella on 750 000 dollaria ja kolmannella kaudella 775 000 dollaria. AHL:ssa hänen kausipalkkansa on 80 000 dollaria.

Mitä Koivunen miettii rahasta?

– Rakkaus lajiin on ykkösasia ja suurin motivaattori, mutta ei rahaakaan voi kokonaan sivuuttaa. Onhan se iso asia, että pystyy tienaamaan elantonsa ja elämään hyvää elämää.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

C-junnukausi mieleenpainuvin

Kärppäkasvatti Ville Koivunen kertoo olleensa nelivuotias saadessaan ensimmäisen kerran hokkarit jalkaansa.

– Ensimmäiset kiekkomuistot ovat Linnanmaan naperojäiltä, johon iskä minua kuskasi. En muista ensimmäisiltä jäiltä tarkkoja yksityiskohtia, mutta muistan, että laji tuntui heti omalta jutulta. En ollut välttämättä paras, mutta kiekkoilu tuntui helpolta ja mukavalta.

Tunne vain vahvistui iän karttuessa ja vaatimustason noustessa.

– C-junnukausi on ollut tähänastisen kiekkourani mieleenpainuvin, Koivunen sanoo.

Koivunen keikkui koko kauden 2018–2019 C-nuorten SM-sarjan piste- ja syöttöpörssien kärjessä, voitti kauden päätteeksi C-nuorten suomenmestaruuden ja tuli valituksi sarjan tähdistökentälliseen.

– Sen kauden aikana minulle kirkastui, että minulla on ihan realistinen mahdollisuus tehdä tätä myös ammatikseni. Muita urahaaveita minulla ei oikeastaan ole koskaan ollutkaan, Koivunen kertoo.

Lukio-opintonsa Koivunen haluaa kuitenkin saattaa loppuun.

– Käyn lukiota tällä hetkellä etänä netissä. Kieltämättä tuntuu välillä vähän haastavalta yhdistää kiekko ja opiskelu. Tavoitteena on saada valkolakki päähän ensi keväänä, mutta aika näyttää.

Kun Koivunen ei kiekkoile tai opiskele, hän palloilee.

– Tennis, koris, padel, sulkkis... Kaikki pallopelit käy!