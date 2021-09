Oulu

Lähimaksuominaisuus on busseissa kortinlukijalaitteen sivussa. Kuva: Oulun kaupunki

Oulun joukkoliikenteen kaikissa busseissa otettiin syyskuun alussa käyttöön lähimaksu. Kuinka paljon lähimaksua on parin viikon aikana käytetty, Oulun joukkoliikennesuunnittelija Tomi Paananen?

Lähimaksulla on ostettu 600–1 000 bussilippua päivässä.

Onko ollut ongelmia?

Palautteista suurin osa on koskenut sitä, miksi lähimaksulla voi maksaa vain oman matkan. Tähän on syynä lähimaksun maksukatto-ominaisuus.

Mitä maksukatto-ominaisuus tarkoittaa?

Oulun busseissa käytössä oleva lähimaksu on erilainen kuin esimerkiksi ruokakaupan kassalla käytössä oleva lähimaksu. Busseissa lähimaksuun on liitetty maksukatot.

Käytännössä joukkoliikenteen lähimaksujärjestelmä laskee yksittäisellä maksuvälineellä päivän aikana ostetut bussiliput yhteen. Vaikka pankkikorttia käyttäisi bussin etälukijassa kymmeniä kertoja, kaikista päivän aikana ostetuista bussilipuista menee enintään valitun vyöhykevälin maksukaton hinta. Esimerkiksi A, B, C ja D-vyöhykkeillä maksukatto on 7,20 euroa.

Miksi lipun hinta ei ole näkyvissä etälukijassa ennen maksua?

Tämä johtuu järjestelmän maksukatto-ominaisuudesta. Järjestelmä laskee yhteen asiakkaan lähimaksulla ostamat liput, ja veloittaa asiakkaalta hänen vyöhykevalintansa mukaisen kiinteän päivähinnan. Asiakas näkee verkosta reaaliaikaisesti häneltä perityt hinnat.

Lähimaksulla voi maksaa vain oman matkan. Miten pitäisi toimia, jos haluaa maksaa koko seurueen matkat?

Silloin kun yksi maksaa usean henkilön bussimatkan, vaihtoehto on Waltti Mobiili.

Miksi Waltti Mobiili -lippusovelluksessa lipun hinta on kalliimpi kuin lähimaksulla maksettaessa?

Waltti-mobiilin kertalippujen hinta perustuu vuonna 2014 tehtyyn joukkoliikennejaoston päätökseen kertalippujen hinnoittelusta. Lähimaksun hinnoittelu perustuu kesäkuussa 2021 tehtyyn joukkoliikennejaoston päätökseen. Kyseessä on kaksi eri tuotetta. Suurimpina eroina Waltti-mobiilista ostettavissa kertalipuissa on erilaisia asiakasryhmiä ja tuotteilla on myös erilaiset vaihtoajat.

Voiko lähimaksua käyttää, jos matkustaa pyörän kanssa?

Lähimaksua voi käyttää, jos matkustaa pyörän kanssa. Polkupyörästä peritään Oulun joukkoliikenteen linjoilla kuljetusmaksu 2 euroa/pyörä, joka on suoritettava käteisellä. Eli matkalipun voi ostaa lähimaksulla ja pyörä maksetaan käteisellä.

Miksi lähimaksu ei käy linjoilla 49 Oulu–Utajärvi ja 59 Oulu–Hailuoto?

Linjat 49 ja 59 ovat ELY:n kilpailuttamia linjoja. ELY:n hankkimilla linjoilla on kaupunkien joukkoliikennettä täydentävä rooli, ja siksi niillä ei käy ihan kaikki samat lipputuotteet kuin perusjoukkoliikenteessä.

Lähimaksulla yhden vyöhykkeen kertalipun hinta on 2,05 euroa, eli saman verran kuin Waltti-kortilla maksettaessa. Onko Waltti-kortti jatkossa täysin turhake?

Lähimaksulla voi ostaa aikuisten lippuja. Meillä on useita eri asiakasryhmiä, jotka lataavat eri hintaisia lipputuotteita Waltti-kortille. Esimerkiksi toisen asteen opiskelijoiden Kela-koulumatkatukiliput, työsuhdematkaliput ja eri ikäryhmien kausilipputuotteet (lapsi, nuoriso, aikuinen) ovat eri hintaisia.

Kauden lisäksi Waltti-kortille voi ladata arvoa. Kortilla voi maksaa oman matkan lisäksi myös mukana matkustavan ystävän tai perheenjäsenen matkan.

Voiko busseissa maksaa tällä hetkellä käteisellä?

Busseissa voi maksaa käteisellä, mutta suosittelemme välttämään sitä. Toivomme, että lippuja maksetaan autoissa lähimaksulla, mobiililipulla tai Waltti-kortilla.