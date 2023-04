Investoinnit kasvavat ja Suomi on Naton jäsenmaa. Voileipäpöytä herkuilla on katettu ja me olemme ensimmäisenä jonossa. Mistä ihmeestä on kyse?

Lähialueellamme on käynnissä Euroopan suurimmat investoinnit, jotka koostuvat kaivos- ja kartonkiteknologiasta, raudan, metallien ja energian tuotannosta. Myös infrastruktuuria, asuntoja ja teollisuushalleja sekä uusia sotilastukikohtia "lähi-idän" naapurimme vierailun varalle rakennetaan.