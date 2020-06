Pääkaupunkiseudulla olevalla rakennustyömaalla lähes 40 ihmistä on altistunut koronavirukselle jo aiemmin työmaalla havaittujen koronatartuntojen takia. Kuvituskuva. Kuva: PETRI HUHTINEN

Liki 40 ihmistä on altistunut koronavirukselle jo aiemmin Rakennusyhtiö Lehto Groupin rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla havaittujen koronatartuntojen takia.

Yhtiö sai tiedon 38 koronavirukselle altistuneesta tiistaina.

– Heidät on asetettu karanteeniin, kertoo Lehto Groupin henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen Lännen Medialle.

Rakennustyömaalla todettiin aiemmin 12 koronavirustartuntaa. Törrösen mukaan karanteenissa olevista tartunnan saaneista kolme on suomalaisia, seitsemän virolaisia, yksi irakilainen ja yksi kosovolainen.

– Valtaosa on aliurakoitsijoiden työntekijöitä.

Terveysviranomaisena asiaa hoitaa Helsingin epidemiologian yksikkö, ja Törrösen mukaan sen ohjeistuksella toimitaan.

– Henkilöstö on testattu ja sitä kautta on saatu tartunnat selville. Epidemiologit ovat selvittäneet altistumisketjut. Parin viikon päästä on seuraava testaus, Törrönen kertoo.

Turun telakalla ei uusia tartuntoja

Myös Turussa tuli viime viikolla ilmi yhdeksän koronatartuntaa ulkomailta tulleiden rakennustyöntekijöiden asuntolassa. Meyer Turun mukaan viisi tartunnan saaneista on työskennellyt Turun telakalla.

– Meidän tietoomme ei ole tullut uusia koronatapauksia, kertoi viestintäpäällikkö Tapani Mylly tiistaina.

Mylly ei ottanut kantaa tartuntojen alkuperään muutoin kuin toteamalla, että tartunnan saaneet ovat työskennelleet Meyer Turun kumppaniyrityksessä.