Kuva: Jarmo Kontiainen

176 ravintola-alan yrittäjää ja työntekijää Oulusta ja muualta Pohjois-Pohjanmaalta on allekirjoittanut avoimen kirjeen alueen päättäjille ja hallituspuolueiden edustajille.

Kirjeen mukaan alan toimijat haluavat kääntyä paikallisten päättäjien puoleen, koska eivät usko maan hallituksen kuulevan hätähuutoaan. Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu voimakkaasti koronapandemian aikana.

– Pyydämme, että voisitte nähdä alamme ihmisten hädän, auttaa meitä kykyjenne mukaan ja harkita auttavanne alamme elinkeinovapauden, omaisuudensuojan ja oikeusturvan palauttamisessa, avoimessa kirjeessä kirjoitetaan.

Avoimessa kirjeessä kuvataan, kuinka he ovat joukko ihmisiä, joiden elinkeinovapautta on rajoitettu ja joita on syyllistetty pandemian aikana.

– Olemme joukko hyvin väsyneitä ihmisiä, joiden jaksaminen on nyt lopussa, kirjeessä sanotaan.

Avoimen kirjeen on allekirjoittanut 176 alan toimijaa ympäri Pohjois-Pohjanmaan. Eniten allekirjoituksia on Oulusta, mutta niitä on myös esimerkiksi Raahesta, Ylivieskasta ja Pudasjärveltä.

– Uskon, että mikäli olisimme käyttäneet niiden hakemiseen hieman enemmän aikaa, niin määrä olisi huomattavasti suurempi, sanoo tiedotteessa oululaisen 1bar Oy:n yrittäjä Pekka Paurola.