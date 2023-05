Kuusi kontillista taidetta on saapunut arvokuljetuksena Hampurin Museum für Kunst und Gewerbe -museosta Ouluun jo viime viikolla. Korkeat puiset, sisältä pehmustetut laatikot ovat odottaneet avaamattomina entisen Suomen Pankin, nykyisen Taidepankin tiloissa kosteusolosuhteiden tasaantumista.

Konteissa on maailmankuulun poptaiteen uranuurtajan Andy Warholin (1928–1987) julistetaidetta. Siellä ovat valokuvien pohjalle tehdyt muotokuvat Marilyn Monroesta Mick Jaggeriin ja Muhammad Alista Beatlesiin, mukana on myös Warholin omakuvia ja mainosjulisteita.

Ouluun on matkannut saksalaismuseon kokoelmista yhteensä lähes 150 teosta, joista suurin osa on julisteita, mutta mukana on myös levynkansia, kirjoja ja lehtiä. Niistä 120–140 valikoidaan näytille paikan päällä.