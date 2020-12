Seisomme kavereiden kanssa linja-autopysäkillä Kurenalla. Hiukset on letitettynä pipon alla ja päällä on toppavaatteet. Tunnelma on odottava. Linja-auto suuntaa 50 kilometrin päähän Syötteelle. Siellä edessä on kokonaan erilainen maailma: musiikki soi, ihmiset nauravat ja kaakao höyryää. Tulossa on kiva päivä.

Tältä tuntui yläasteikäisestä pudasjärveläisnuoresta 20 vuotta sitten, kun silloin tällöin pääsi kavereiden kanssa käymään Syötteellä laskettelemassa. Veikkaan, että monella Pudasjärvellä kasvaneella on samantyylisiä muistoja reissuista tuntureille, jolloin ankea arki vaihtui rentoon ulkoilmaelämään.