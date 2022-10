Helsingin kirjamessujen antikvariaattialueella on riittänyt kävijöitä tänäkin vuonna. Kuva: Emmi Kähkönen

Parhaillaan menossa olevien Helsingin kirjamessujen yksi vetonaula on antikvariaattinen osasto. Alue on kasvanut vuosi vuodelta laajemmaksi. Vanhoja kirjoja on nyt myynnissä reilusti yli sata tuhatta.

– Kirjamessut todistavat, että antikvariaateilla menee ihan hyvin ja kivijalkakaupoissakin kauppa käy, iloitsee Suomen Antikvariaattiyhdistys ry:n puheenjohtaja Timo Surojegin.