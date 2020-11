Oulussa on todettu uusi joukkoaltistuminen Laanilan koulussa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Jarmo Kontiainen/arkisto

Oulussa on todettu uusi joukkoaltistuminen Laanilan yläkoulussa. Oulun kaupunki kertoi joukkoaltistumisesta sunnuntaina.

Altistumisen selvittely oli kaupungin tiedotteen mukaan vielä kesken sunnuntaina alkuillasta. Altistumisen vuoksi karanteeniin on määrätty yksi koululuokka ja joitakin opettajia. Altistuneisiin ja heidän huoltajiinsa otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Sunnuntaina Oulussa on tullut ilmi viisi uutta koronavirustartuntaa iltapäivään mennessä. Kaikkiaan Oulun kaupungin kertoman mukaan tartuntoja on tällä viikolla todettu yhteensä 73, mutta luku voi vielä kasvaa sunnuntain osalta. Viikon aikana todettujen tartuntojen määrä on suunnilleen sama, kuin viime viikolla.

Oulun ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 70,9 tapausta 100 000 asukasta kohti. Ilmaantuvuusluku on kaupungin mukaan edelleen kasvussa ja se on noin kaksinkertainen muuhun Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna.

Viikon aikana karanteeniin on asetettu altistusten takia noin 350 ihmistä.

Oulussa ollaan veitsenterällä

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että Oulussa ollaan koronaepidemian suhteen nyt veitsenterällä.

– Uusia tapauksia on tullut nyt kaksi viikkoa korkeampia määriä tasaiseen tahtiin. Hälyttävää on, jos tartuntamäärät rupeavat nousemaan.

Uusien koronatartuntojen määrä kerrotaan julkisuuteen Mäkitalon mukaan siksi, että se kuvaa epidemian aktiivisuutta seudulla. Viimeisen kahden viikon aikana 10–15 päivittäistä tartuntaa on Oulussa tavanomainen luku.

– Jos uusien päivittäisten tartuntojen määrä laskee viiteen, se on hyvä luku. Jos taas tartuntoja tulee 20–30 tai enemmän, se on huono uutinen. Se tarkoittaisi, että epidemia olisi aktivoitunut, Mäkitalo toteaa.

– Päivittäinen vaihtelu on kuitenkin suurta ja luotettavan kuvan muodostamiseksi täytyy malttaa katsoa usean päivän tai viikon trendiä, hän jatkaa.

Karanteenissa harvoin sairastutaan

Mäkitalo muistuttaa, että ihmisille asetetaan liikkumiskieltoja kahdesta syystä. Yksi ryhmä ovat koronavirustartunnan saaneet, ja toinen ryhmä ovat koronavirukseen sairastuneelle ihmiselle altistuneet henkilöt. Altistuneet ovat olleet tartunnan saaneen henkilön läheisyydessä, mutta eivät ole itse sairastuneet.

Sen kuka on altistunut ja kuka ei, määrittää aina terveysviranomainen.

Koronatartunnan saaneen henkilön kohdalla tartunta on varmistettu laboratoriotestillä. Hänet määrätään eristykseen, koska hän levittää virusta

– Altistunut ei sen sijaan levitä virusta ellei hän sairastu. Altistuneen määrääminen karanteeniin on siis varotoimenpide. He ovat terveitä. Heillä on vain kohonnut riski saada tartunta, minkä vuoksi heidät on määrätty karanteeniin, Mäkitalo sanoo.

Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin koronaviruksen tartuttavuus alkaa.

Karanteeni kestää kymmenen päivää. Silloin ei saa tavata perheen ulkopuolisia ihmisiä eikä käydä esimerkiksi treeneissä, kaupassa tai kirjastossa.

Joukkoaltistukset tehokkaan jäljityksen seurausta

Oulun seudulla on tullut tämän viikon aikana noin kymmenen joukkoaltistumista.

Joukkoaltistusten paikat ovat Mäkitalon mukaan tärkeä kertoa, koska ne viestivät ihmisille, millaisissa tilanteissa koronavirustartunnan voi helpommin saada.

Joukkoaltistusten tunnistaminen ja isojen ryhmien karanteenit ovat merkki siitä, että jäljitystyötä on onnistunut.

– Tartunnan saaneiden kohdalla päivät käydään läpi 15 minuutin tarkkuudella. Kenen kanssa on oltu missäkin paikassa, Mäkitalo kertoo.

Sekä eristyksen että karanteenien asettamisen tavoitteena on estää viruksen leviäminen ja pitää alueen tartuntaluvut matalina.

Koronaviruksen kohdalla ei tiedetä vielä tarkkaan sitä, minkä vuoksi toiset ovat niin sanottuja supertartuttajia ja toiset tartunnan saaneet eivät levitä tautia eteenpäin juuri lainkaan.