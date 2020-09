Lääkeyhtiö AstaZeneca on kehittänyt rokotetta koronavirukseen. Kolmannessa vaiheessa oleva rokotetutkimus on keskeytetty yhden henkilön sairastumisen vuoksi. Kuva: DAN HIMBRECHTS

Lääkeyhtiö AstraZeneca Oyj kertoi tiistaina keskeyttäneensä koronavirusrokotteen testit, koska rokotetutkimuksessa ollut henkilö sairastui, eikä sille ole löydetty selitystä.

Yhtiö on kehittänyt rokotetta yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa.

AstraZeneca kertoi lopettavansa vapaaehtoiset rokotetutkimukset, jotta riippumaton komitea voisi tarkistaa tutkimuksen turvallisuustietoja.

– Tämä on rutiinitoimi, joka tehdään aina, kun yhdessä tutkimuksessa ilmenee selittämätön sairaus, lääkeyhtiön edustaja kertoi uutistoimisto Reutersille sähköpostitse

Rokotetta testattu useissa maissa

Rokotetta on testattu Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Intiassa. Kokeita suunnitellaan myös Japanissa ja Venäjällä.

Rokotetutkimuksessa esiin tullut sairastuminen on tapahtunut Isossa-Britanniassa. New York Times -raportin mukaan kyseessä on tulehduksellinen virusinfektion aiheuttama oireyhtymä, joka vaikuttaa selkäytimeen.

AstraZeneca on kieltäytynyt kommentoimasta raporttia ja on edelleen epäselvää, onko sairaus suoraan yhteydessä yhtiön rokotteeseen.

EU on solminut sopimuksen rokotteiden hankinnasta

AstraZenecan rokotetta on pidetty yhtenä lupaavimmista kehitteillä olevista rokotteista koronavirusta vastaan. Rokotetutkimuksen keskeyttäminen hidastaa rokotteen mahdollista käyttöönottoa. Lääkeyhtiön mukaan rokote olisi tullut käyttöön kuluvan vuoden lopussa.

Muut maailman johtavat rokotekehittäjät lupasivat heti tiistaina noudattaa tieteellisiä turvallisuus- ja tehostamisstandardeja, vaikka koronavirusepidemian hillitsemiseksi kehitetyllä rokotteella olisi kiire.

EU on jo aiemmin solminut sopimuksen Astra Zenecan rokotteen ostamisesta, mutta EU neuvottelee myös muiden rokotteita kehittävien yhtiöiden kanssa.

Suomelle on varattu oma osuus EU:n sopimasta 300 miljoonan rokoteannoksen erästä.

Suomessa hallitus on varautunut 110 miljoonalla eurolla koronavirusrokotteiden hankintaan.

Euroopan komissio kertoi kesäkuussa rokotestrategista, jonka avulla EU toivoo saavansa etuosto-oikeuden rokotteisiin.

Lisäksi komissio on toivonut jäsenmaiden liittyvän ohjelmaan, jossa varmistetaan EU:n omaa rokotetuotantoa.